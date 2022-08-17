القبض على عصابة قامت بـ١٠ عمليات سرقة لدراجات “التك تك” في بغداد

2022/08/17 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مكافحة اجرام بغداد اليوم الاربعاء، القبض على عصابة قامت ب١٠ عمليات سرقة لدراجات التك تك في العاصمة.وذكر بيان للمكافحة تلقته ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام من القاء القبض على عصابة مختصة بسرقة دراجات التك تك مكونة من ستة متهمين وضبطت بحوزتهم (جوزة تحوير […]

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