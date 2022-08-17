وزير الشباب يزور البصرة للوقوف على جاهزيتها لاحتضان خليجي 25

2022/08/17 | 10:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع - عباس الفياضوصل صباح اليوم الأربعاء وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الى محافظة البصرة للوقوف على سير الأعمال في المنشآت الرياضية التي ستحتضن بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25.وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد وافق في حزيران الماضي على منح مدينة البصرة حق استضافة بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 حتى 19 كانون الثاني 2023م.

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