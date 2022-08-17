سوريا.. رحيل الممثلة القديرة أنطوانيت نجيب عن 92 عاما

2022/08/17 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين، الأربعاء، الفنانة القديرة، أنطوانيت نجيب، عن عمر ناهز 92 عاما.

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