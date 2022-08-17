النساء أكثر انتحاراً من الرجال في اليابان لسبب غير متوقع

2022/08/17 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

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أدت جائحة فيروس كورونا إلى 8000 حالة انتحار في اليابان، بين مارس 2020 ويونيو 2022، ما يمثل أكثر مما كان متوقعاً في هذه الفترة، وفقاً لدراسة حديثة.ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن دراسة أجراها فريق من الباحثين في اليابان، أن النساء العشرينيات يمثلن أكبر زيادة بالانتحار، مقارنة بما قبل الجائحة.وانتحر عدد كبير نسبياً من الفتيات اللواتي يبلغن 19 عاماً أو أقل في هذه الفترة، وفقاً للدراسة.وفي اليابان يُعتقد أن المصاعب الاقتصادية هي أحد الدوافع وراء معدل الانتحار، حيث تميل الوفيات إلى الزيادة عندما يرتفع معدل البطالة.

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