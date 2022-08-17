2022/08/17 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نال محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنكليزي، إشادات عالمية واسعة، بعد تبرعه بمبلغ من المال لمساعدة ضحايا الحريق، الذي حدث في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.وكان حريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد صلاح يتبرع لإعادة بناء كنيسة ابو سيفين المركز الخبري الوطني.

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