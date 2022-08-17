2022/08/17 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي شن اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات بالضفة، في حين أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام يعبد جنوبي جنين.وبحسب موقع “معا” الإخباري، فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فلسطين..



الجيش الاسرائيلي يشتن حملة اعتقالات في الضفة المركز الخبري الوطني.

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