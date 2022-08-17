2022/08/17 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوياتها في ستة أشهر التي سجلتها في اليوم السابق، مع انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية والطلب القوي الذي لا يزال قويا، وحدت من ارتفاع الأسعار احتمال حدوث ركود … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع غير مسبوق للنفط بعد انباء انخفاض كبير في مخزونات الخام والبنزين الامريكية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع غير مسبوق للنفط بعد انباء انخفاض كبير في مخزونات الخام والبنزين الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).