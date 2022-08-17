2022/08/17 | 11:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اجتماع حكومي مشترك مع منظمات دولية يقترح إعداد سجل موحد للحماية الاجتماعية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:03

واع/

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