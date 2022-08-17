من جديد.. وزير الصدر يشن هجوما صوب قوى الإطار: أي دولة تدافعون عنها؟

2022/08/17 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفشنّ صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر"، اليوم الأربعاء، هجوما صوب قوى الإطار التنسيقي، قائلاً: أي دولة تدافعون عنها؟.وقال وزير الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يقولون: مظاهرات الإصلاح الحالية غير ديمقراطية، ونقول: إذن مظاهراتكم ضدّ ما ادّعيتم (تزوير الانتخابات)أيضاً غير ديمقراطية".واضاف: "يقولون: مظاهرات الإصلاح الحالية غير دستورية، ونقول: ألم يكفل الدستور التظاهرات السلمية؟!".وتابع وزير الصدر: "يقولون: إنها غير دستورية لأنها عطّلت البرلمان أحد أهم صروح التشريع في البلاد، ونقول:أولاً : ألم يعطّل (ثلثكم المعطّل) ومقاطعتكم لبعض جلسات البرلمان عمل البرلمان؟ثانياً : إن المظاهرات الحالية إنما هي ضدّ (برلمان مُعَطّل) لا يستطيع سنّ قوانين خدمية ولم يفِ بقَسَمِه بخدمة شعبه ولم يراعِ المهل الدستورية لتشكيل الحكومةبل لو لم تك المظاهرات الحالية موجودة أمام مجلس النواب ، فهل يا ترى إستطاع الإطار تشكيل حكومة مع احتدام الخلافات الإطارية مع كل الكتل الأخرى برمّتها وبلا إستثناء حتى بعض المستقلّين دون المستغلّين؟ولو إستطاع فهل سيطيع المرجعية بعدم إرجاع الوجوه القديمة المجربة والتي لم تفلح طول ما يقارب الـ20 عاما!؟!؟أم هل ستتوافقون مع من نعتموهم سابقا بالتطــبعيين والإماراتيين والأمريكيين والبريطانيين؟!".وأكمل: "يقولون: مظاهراتهم لدعم الدولة لذا فهي دستورية..أما مظاهرات الاصلاح فإنها ضدّ الدولة والبرلمان والقضاء فهي ليست دستورية، ونقول: أنتم ضدّ رئاسة الوزراء الحالية ولعلها ضد رئيس الجمهورية تبعاً باعتبارهما قد انتهت ولايتهما..وقد كنتم ضدّ البرلمان لأنكم لم تحصلوا إلا على بضع كراسي وادّعيتم التزوير، فأي دولة تدعمون؟!! وخصوصاً إننا وإن اختلفنا مع القضاء إلا إن خلافنا سلمي ولم نخل باحترامه".واستدرك العراقي: "يقولون: مظاهراتكم غير حضارية لوجود (الأقبار) والسمج والنعام وما شاكل ذلك، ونقول: نعم، لكن لو قارنّاها مع: (الطائرة المســيّرة) على منزل رئيس الوزراء مثلاً وبعد تهديد مباشر وتوعّد صريح من (ابو رگيبه) فأيهما أقلّ سوءا؟!".وأفاض: "عموماً أي دولة تدافعون عنها وعراقنا بلا كهرباء ولا خدمات ولا أمن ولا إستقرار ولا سيادة ولا موازنة وبجيش لا يحترمه سبايكر مان وبحــشـــدٍ يصفه بالجبان وبمرجعية أقفلت الأبواب بوجوه جميع السياسيين؟".وختم بالقول: "أي دولة والحبوب والمــخــــدرات ملئت العراق والـســلاح المنفلت بيد من هبّ ودبّ ؟ وأي دولة وأموال الدولة منهوبة والفاســــدون والســراق يلعبون ويمرحون ؟وأي دولة ومياه الرافدين قد جفّت وأهالي القرى قد نزحوا والجـــرائم تتزايد يوماً بعد يوم والعراق في عزلة بسبب أفعالكم وفســادكم ؟ فكفاكم ضحكاً على الذقون".

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