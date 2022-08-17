انطلاق عملية امنية على الحدود الفاصلة بين ديالى وبغداد

2022/08/17 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية امنية من 3 محاور على الحدود الفاصلة بين ديالى وبغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات امنية مشتركة باشراف عمليات ديالى شنت عملية امنية واسعة من 3 محاور في ان واحد لتعقب خلايا داعش في مناطق زراعية مترامية تقع على الحدود الادارية الفاصلة مع بغداد ضمن حوض جواد البشو والمناطق القريبة منه".

وأضاف، أن "العملية تجري وفق سياق استخباري محدد الاهداف وتهدف في الاساس الى تامين الحدود الفاصلة مع بغداد ومنع اي نشاط لخلايا نائمة في مناطق زراعية تصل مساحتها الى 100 الف دونم".

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