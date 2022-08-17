الإطاحة بعصابة تسرق دراجات ’التك تك’ في بغداد

2022/08/17 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الغزالية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على عصابة مختصة بسرقة دراجات "التك تك" مكونة من ستة متهمين وضبطت بحوزتهم "جوزة تحوير" لتشغيل الدراجات.

وأفاد بيان مديرية مكافحة الاجرام الذي تلقته ( بغداد اليوم) أنه "وبعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات سرقة لدراجات (التك تك) بلغت (١٠) عمليات ضمن مناطق الغزالية والشعلة ببغداد، حيث دونت اقوال المتهمين وصدقت قضائياً بالإعتراف وتم توقيفهم اصولياً استناداً لأحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات".

والى ذلك أضاف البيان، أنه "ألقت مفارز المديرية القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة منازل سكنية، ومحال تجارية، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة خلال الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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