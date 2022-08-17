ارتفاع مؤشر أداء البريد العراقي لدى اتحاد البريد العالمي UPU

2022/08/17 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المكتب الدولي للاتحاد البريد العالمي ( UPU ) تقريرا تضمن ارتفاع مستوى اداء العمل للبريد العراقي لشهر تموز 2022 ،من تقيم (٤٨.٦) الى تقيم (٨٠.٥)

وتشير البيانات إلى تقدم الترتيب العام للبريد العراقي ضمن هذا التصنيف مما يؤكد ثقة الدول الاعضاء باداء البريد العراقي وتقدمه على دول عربية وعالمية منها (الاردن ,كويت , جنوب افريقيا, باكستان,المانيا, الصين ).



وفقا لبيان الشركة العامة للبريد والتوفير.

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