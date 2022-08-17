2022/08/17 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد بيانات اولية من معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات النفط الخام بينما تترقب الأسواق بيانات المخزون الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

بيد أن الأجواء العام لا تزال ترجح مزيد من السلبية لأسعار النفط التي تعاني من اتفاق إيراني وشيك يسير للأمام حتى الآن، وهو ما انسحب على توقعات الأسعار من جانب باركليز (LON:BARC) التذي خفض توقعات سعر النفط بحوالي 8 دولارات.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 1% أو ما يعادل 0.9% بعد النزول في وقت سابق إلى مستويت 86.54 دولار للبريمل.

وارتفع خام برنت القياسي خلال هذه الحظات من تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1% أو ما يعادل 0.95 دولار للبرميل وصولا إلى مستويات 93.5 دولار للبرميل بينما نزل في وقت سابق إلى 92.17 دولار للبرميل.

وانخفضت خام برنت القياسي بنسبة 2.9% أو 2.76 دولار عند 92.34 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما سجلت أدنى مستوى خلال التعاملات عند 91.71 دولار.

وتراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 3.2% أو ما يعادل 2.88 دولار ليغلق عند 86.53 دولار للبرميل، مسجلًا أدنى مستوياته منذ يناير الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع فجأة بعد السقوط.. مفاوضات إيران تتقدم حتى الآن ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع فجأة بعد السقوط.. مفاوضات إيران تتقدم حتى الآن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).