السعودية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة سيارة بعد مزاعم استخدام جهاز

2022/08/17 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية سرقة سيارة مصطفة أمام منزل في العاصمة السعودية، الرياض، بصورة سهلة دون عناء أو كسر نوافذ، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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