2022/08/17 | 11:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف مدير شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، الاربعاء، 17 آب، 2022، عن احتياطي العراق...

ظهرت المقالة سومو: إحتياطي العراق من النفط الخام يكفي لـ 80 سنة أولاً على المسلة.

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