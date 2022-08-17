وفاة 157 طفلاً في زيمبابوي خلال أسبوعين بسبب الحصبة

2022/08/17 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

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توفي 157 طفلاً على الأقل في زيمابوي بسبب مرض الحصبة، منذ بدأ هذا المرض الفيروسي المعدي بالتفشي قبل أسبوعين بحسب سلطات زيمبابوي.وقالت مونيكا موتسفانغوا وزيرة الإعلام في زيمابوي، خلال مؤتمر صحفي، إنه اعتباراً من 15 من أغسطس، بلغت الحصيلة التراكمية في البلاد 2056 إصابة، و157 وفاة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم تكثيف عمليات التلقيح وستصرف أموالاً من صندوق الكوارث الوطني للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.يذكر أن فيروس الحصبة يهاجم الأطفال بشكل رئيسي، ومن أخطر مضاعفاته العمى والإسهال، إضافة إلى التهابات خطرة في الجهاز التنفسي.



وتتمثل أعراض هذا المرض في طفح جلدي أحمر يظهر أولاً على الوجه، ثم ينتشر في باقي أنحاء الجسم.



وفي الماضي كان هذا المرض شائعاً جداً، لكن حالياً يمكن الوقاية منه بفضل لقاح مضاد.

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