محكمة استئناف نينوى تصادق على قرابة 48 ألف معاملة تعويض للمتضررين

2022/08/17 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محكمة استئناف نينوى، اليوم الأربعاء، تصديق قرابة 48 ألف معاملة تعويض للمتضررين من العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية في المحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف نينوى صدَّقت 47975 ألف إضبارة تعويض للمواطنين المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية”.

وأشار، إلى أن “معاملات التعويض كانت من تاريخ 14 / 6 / 2020 لغاية 31/ 12 / 2020 بـ (5508) اضابيرة، ومن 2/ 1/ 2021 لغاية 31/ 12 / 2021 بـ (29017) اضبارة، فيما تم انجاز (13450) اضبارة من تاريخ 2/ 1/ 2022 لغاية 15 / 8/ 2022”.

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