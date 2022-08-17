اسطورة اليونايتد يطالب بمنح زيدان إقبال فرصة اللعب أمام ليفربول

2022/08/17 | 11:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب اسطورة مانشستر يونايتد ريو فيرديناند، مدرب الشياطين الحمر إريك تين هاغ، بمنح اللاعبين الشباب من بينهم زيدان إقبال، فرصة اللعب أمام ليفربول.وقال فيرديناند في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” إن “اللاعبين الشباب (زيدان إقبال وجيمس غارنر وتشارلي سافاج) يجب أن يلعبوا أمام ليفربول ويجب منحهم المزيد من الوقت في قادم المباريات”.[…]

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