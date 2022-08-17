المرور العامة تعلن الموقف المروري لليوم الاربعاء

2022/08/17 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، حركة السير والمرور في بغداد .وقالت المديرية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أنه بإشراف مباشر من مدير المرور العام، باشرت دوريات ومفارز المديرية منذ […]

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