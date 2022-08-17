2022/08/17 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أكَّد معاون مدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب، عن وضع خطة ممنهجة لاتمام عمل لجنة تقييم الأندية، وفق درجات وتصنيف محدد.وقال عبد الوهاب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، إن" اللجنة ستواصل عملها في باقي محافظات العراق في تقييم بقية الاندية في المحافظات كافة ماعدا اقليم كردستان بعد انتهاء تقييم أندية خمس محافظات هي الأنبار وديالى وصلاح الدين وكركوك والموصل"، مبيناً، أن" الإعلان عن موعد الجولة المقبلة والمحافظات التي يشملها التقييم سيتم خلال الفترة المقبلة".واضاف عبد الوهاب، أن" المحافظات ستكون تباعاً وسنختار بعد المداولة اما الانطلاق من الجنوب نزولاً الى محافظة بغداد والتي ستكون آخر محطات عمل لجنة كونها تضم عدداً كبيراً من الأندية ، أو تكون من محافظات الفرات الأوسط ثم الجنوب صعوداً الى البصرة ونعود الى المحافظة ".وبين عبد الوهاب ان" الوزارة وضعت خطة مبرمجة من اجل اتمام هذا الموضوع على اكمال وجه ومن خلال التعاون والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في محافظات العراق والاندية المشمولة بالتقييم".

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