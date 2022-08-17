بعد التصريحات الإسرائيلية - الألمانية.. محمود عباس يبرر حديثه عن

2022/08/17 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأربعاء، عن استيائه من تصريحات لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قال شولتس إنها تقلل من أهمية المحرقة (الهولوكوست).

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