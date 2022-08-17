عضو عن الاطار التنسيقي: كل القوى الشيعية تدعم دعوة رئيس الوزراء من أجل حوار وطني شامل

2022/08/17 | 12:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السياسي العراقي، عائد الهلالي أن “الإطار التنسيقي وتحالف الفتح وكل القوى الشيعية تدعم دعوة رئيس الوزراء من أجل حوار وطني شامل”، مشيراً إلى أن هناك “مؤشرات تدل على لقاء مرتقب” بين رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، وزعيم التيار الصدري، … Readmore

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