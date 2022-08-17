الصدر يوجه عدة اسئلة للاطار التنسيقي .. كفاكم ضحكاً على الذقون!

2022/08/17 | 12:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، اليوم الأربعاء، حزمة من الأسئلة للإطار التنسيقي.وقال العراقي في بيان: “يقولون أن تظاهرات الإصلاح الحالية غير ديمقراطية، ونقول إذن تظاهراتكم ضدّ ما ادّعيتم (تزوير الانتخابات) أيضاً غير ديمقراطية”.وتابع، “يقولون أن … Readmore

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