الرافدين يصدر توجيهاً بشان منح السلف

2022/08/17 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، توجيهاً جديداً بشأن منح السلف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “اوعز لفروعه كافة بضرورة ابلاغ الزبائن من الموظفين والمنتسبين الذين تم انجاز معاملات منح السلف لهم بعد ان تم استكمال كافة اجراءاتها وفق الضوابط والسياقات القانونية”.

ودعا المكتب الى “مراجعة فروع المصرف لغرض الاطلاع ومعرفة اسماء وعناوين معاملاتهم المنجزة واستلام مبلغ السلفة”.

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