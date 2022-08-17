حكَمان عراقيّان في بطولة كأس العرب للناشئين

2022/08/17 | 12:10 - المصدر: وكالة خبر

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كلَّفَ الاتحادُ العربيُّ لكرةِ القدم الحَكَمينِ العراقيينِ “محمد سلمان وحسين فلاح” لقيادةِ مبارياتِ كأس العرب للناشئين التي ستقامُ في الجزائر للفترة من الثالث والعشرين من الشهر الحالي لغاية الثامن من الشهر المقبل .

وذكر بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم : أن” اختيار الحكَمين يعدُّ فرصةً طيبةً من أجل تأكيدِ جَدارةِ الحَكَم العراقيّ في المحافل العربيّة وبراعته في قيادةِ المُبارياتِ إلى برِّ الأمان”.

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