المرور العامة تعلن عن حركة السير في بغداد اليوم

2022/08/17 | 12:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة عن حركة السير في بغداد اليوم الاربعاء.

وقالت في بيان ان دوريات ومفارز مديرية المرور العامة باشرت بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية .

واوضح انه في جانب الرصافة شهدت حركة السير والمرور انسيابية في معظم التقاطعات والساحات في جانب الرصافة مع بعض الكثافة الصباحية في (ساحة الموال،تقاطع الجادرية ،تقاطع المعسكر ،الخط السريع بأتجاه تقاطع قرطبة ،تقاطع جامع النداء ،ساحة الخلفاء،ساحة الخلاني) .

واضاف انه في جانب الكرخ ، فان حركة السير والمرور جيدة حالياً في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية وانسيابية جيدة ، وبعض الكثافات المسيطر عليها من قبل مفارزنا (منطقة العلاوي، ساحة النسور بأتجاه الفارس العربي وصولاً الى ساحةدمشق، تقاطع الدرويش، مدينة الكاظمية المقدسة) “.

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