بغداد.. القبض على عصابة سرقت١٠دراجات تك تك وعلى متهمين بالتزوير وسرقة المنازل والمحال التجارية

2022/08/17 | 12:10 - المصدر: وكالة خبر

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القت مفارز مديري مكافحة الإجرام القبض على عصابة قامت بـ١٠ عمليات سرقة لدراجات التك تك وعلى عدد من المتهمين بالتزوير وسرقة المنازل والمحال التجارية في بغداد.

وذكر بيان المديرية : ان مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام القت القبض على عصابة مختصة بسرقة دراجات التك تك مكونة من ستة متهمين وضبطت بحوزتهم (جوزة تحوير لتشغيل الدراجات) ، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات سرقة لدراجات (التك تك) بلغت (١٠) عمليات ضمن مناطق الغزالية والشعلة ببغداد.

واضاف البيان مفارز المديرية القت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة منازل سكنية، ومحال تجارية، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة خلال الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد”.

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