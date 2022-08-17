معهد الخطابة باللغة الانكليزية في العتبة الحسينية:درسنا طلبة من دول عدة وتصلنا طلبات لفتح مدارس هناك

2022/08/17 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معهد الخطابة باللغة الانكليزية

في العتبة الحسينية المقدسة انه مستمر

في تدريس طلبة مناهج علمية وفقهية من

دول عدة باللغة الانكليزية بشكل حظوري

او عبر الانترنت، ووصلت اليه طلبات

كثيرة ترغب بفتح مراك

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