القضاء يعلن إحصائية لحالات الزواج والطلاق في شهر تموز

2022/08/17 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الاربعاء، إحصائية لحالات الزواج

والطلاق لشهر تموز الماضي.

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