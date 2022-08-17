قفزة غير مسبوقة بأسعار النفط منذ نصف عام

2022/08/17 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء،

منتعشة من أدنى مستوياتها في ستة أشهر

التي سجلتها في اليوم السابق، مع انخفاض

أكبر من المتوقع في مخزونات النفط

والبنزين الأمريكية والطلب القوي الذي

لا يزال قويا، وحدت

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