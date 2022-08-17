محافظ النجف يوعز بصرف الفروقات المالية للمحاضرين الإداريين (وثيقة)

2022/08/17 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

وجه محافظ النجف ماجد الوائلي، اليوم الأربعاء، بصرف فروقات الرواتب للمحاضرين والاداريين لمديرية تربية المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظ ماجد الوائلي وجه دائرة الشؤون الادارية والمالية بديوان المحافظة، بصرف فروقات الرواتب للمحاضرين والاداريين لمديرية تربية النجف الاشرف استناداً لكتاب وزارة المالية (14152 في 17/8/2022) للفترة من 1/1/2022 ولغاية 31/8/2022".

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