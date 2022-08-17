بالجدول.. إحصائية قضائية بعدد عقود الزواج وحالات الطلاق لشهر تموز

2022/08/17 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، عن عدد حالات الزواج والطلاق لشهر تموز لسنة 2022.وبحسب إحصائية قضائية، حصلت عليها (بغداد اليوم)، فأن عدد عقود الزواج وحالات الطلاق لشهر تموز جاءت كما مبين في ادناه:

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