الموقف المروري لشوارع العاصمة.. أبرز أماكن الزحامات في الكرخ والرصافة

2022/08/17 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

باشرت دوريات ومفارز مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، بإشراف مباشر من قبل مدير المرور العامة بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسة .

وأشار بيان مديرية المرور، وتلقته (بغداد اليوم) الى أن "حركة السير والمرور شهدت انسيابية في معظم التقاطعات والساحات في جانب الرصافة مع بعض الكثافة الصباحية في (ساحة الموال،تقاطع الجادرية ،تقاطع المعسكر ،الخط السريع بأتجاه تقاطع قرطبة ،تقاطع جامع النداء ،ساحة الخلفاء،ساحة الخلاني)".

اما في جانب الكرخ أوضح البيان، أن "حركة السير والمرور جيدة حالياً في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية وانسيابية جيدة، وبعض الكثافات المسيطر عليها من قبل مفارزنا (منطقة العلاوي، ساحة النسور بأتجاه الفارس العربي وصولاً الى ساحةدمشق، تقاطع الدرويش، مدينة الكاظمية المقدسة)".

وأكدت على أن "مفارز مديرية المرور متواجدة لتنظيم حركة السير والمرور على مدار اليوم".

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