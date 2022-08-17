خلال أسبوع.. الأمن الوطني يحصي صولاته في عدة محافظات (فيديو)

2022/08/17 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أحصى الامن الوطني، اليوم الأربعاء، عملياته الأمنية خلال أسبوع في عدة محافظات العراقية.

وبث جهاز الامن الوطني مقطعا فيديويا حصلت عليه (بغداد اليوم) يظهر الإحصائية الكاملة خلال أسبوع وفيها:

القبض على (16) مطلوبا متهما بالإرهاب في عدة محافظات.

القبض على شخصين بحوزتهما (25) الف دولار مزيف في القادسية ونينوى.

ضبط (30) طنا مهربا مهربا من الطحين المخصص لمفردات السلة الغذائية في بابل ونينوى.

ضبط مذخرغير مرخص يحوي (3) أطنان من الأدوية في ديالى.

ضبط وإتلاف نحو (160) طنا من المواد الغذائية التالفة في عموم المحافظات.

ضبط نحو (127) طنا من المشتقات النفطة معدة للتهريب في عدد من المحافظات.

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