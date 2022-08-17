بافل طالباني يصل بغداد لحضور اجتماع الأحزاب السياسية

2022/08/17 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بوصول رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، الى بغداد لحضور اجتماع الأحزاب السياسية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وصل قبل قليل إلى العاصمة بغداد لحضور اجتماع الأحزاب السياسية العراقية الذي يستضيفه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".يذكر ان الكاظمي، دعا امس الثلاثاء الى عقد اجتماع هام لجميع القوى السياسية في البلاد من اجل الوقوف على ابرز معوقات المرحلة والسعي الى حلحلة الانسداد السياسي الراهن.

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