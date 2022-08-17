حريق يلتهم محالا تجارية في شارع فلسطين ببغداد

2022/08/17 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مراسلنا، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في محال تجارية في شارع فلسطين ببغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "حريقاً يطال محلات تجارية واحتراق سيارة مدنية قرب مسرح الخيمة القديم في شارع فلسطين في محافظة بغداد".

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