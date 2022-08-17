قيادي في التيار الصدري يتهم “الثالوث الإطاري” بإدارة “شبكات سرية” سرقت مليارات الدولارات

2022/08/17 | 13:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم مدير مكتب الصدر في النجف، القيادي في التيار الصدري حليم الفتلاوي، يوم الأربعاء، أطرافا في الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية بإدارة “شبكات سرية” اقدمت على سرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة العراقية.

وقال الفتلاوي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن “الثالوث الإطاري المشؤوم بعيدون كل البعد عما يتبجحون به من شرعية الدولة ودستورها ومؤسساتها ومصالح الشعب، وإنما يتباكون ويهددون السلم الأهلي بإراقة الدماء دفاعا عن شبكاتهم السرية التي اسماها وزير المالية المستقيل بقوله: شبكات سرية لكبار المسؤولين ورجال أعمال وسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة العامة”.

وتساءل بالقول “ألا يستدعي هذا الكلام القضاء العراقي بالقيام بواجباته تجاه وطنه وسرقة قوت شعبه؟”.

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