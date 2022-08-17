ضبط اسلحة واعتدة في مناطق متفرقة في ميسان

2022/08/17 | 13:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط كمية من الأسلحة والأعتدة خلال عملية دهم وتفتيش في ناحية المشرح.

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