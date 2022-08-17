النزاهة تطالب بمنح تسهيلات گمرگيَّة وإعفاءات من الرسوم لتعظيم الإيرادات الماليَّة

2022/08/17 | 13:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: شددت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، 17 آب، 2022، على ضرورة وضع حد لإيقاف وتقليل...

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