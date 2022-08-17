2022/08/17 | 13:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف مصدر قيادي في تيار الحكمة، ‏17‏ آب‏، 2022 عن إن زيارة رئيس التيار...

ظهرت المقالة الحكيم للرياض بدعوة ملكية لا علاقة لها بالإطار..



يزور أماكنا لم يزرها مسؤول عراقي من قبل أولاً على المسلة.

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