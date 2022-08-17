الكهرباء: إجراءات تجاه المؤسسات الحكومية المتجاوزة على الشبكة الوطنية

2022/08/17 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، أن أعداد قرّاء المقاييس المشمولين بقرار 315 بلغ نحو 8 آلاف شخص، فيما حددت موعد المضي بمشروع الجباية الالكترونية، أعلنت عن إجراءات اتخذت تجاه المؤسسات الحكومية المتجاوزة على الشبكة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الوزارة عملت على تحويل نحو 8 الاف من قرّاء المقاييس"، مشيراً الى أن "وزير الكهرباء وقّع على كتابهم بغية شمولهم بالقرار 315".

واوضح، أن "الوزارة اتخذت اجراءات تجاه المؤسسات الحكومية المتجاوزة على الشبكة الوطنية، منها الغاء الاستثناءات عن الدوائر كافة، وفرض رقابة على الوزارات والدوائر مضاف الى استقطاعها ماعليهم من مديونية من طاقة مجهزة خلال الموازنات العامة".

وعن مشروع التحول والجباية الالكترونية، اكد المتحدث باسم الوزارة، انه "تم اعداد دراسة فنية متكاملة تحتوي على نماذج وموديلات عالمية من دول الجوار"، مبيناً، أن "الدراسة في مقر مجلس الوزراء بغية مناقشتها والمضي بها".

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