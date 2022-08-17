2022/08/17 | 13:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل| المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل| المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل| المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).