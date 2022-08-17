2022/08/17 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أكبر جسر في العراق، فيما أشارت الى أهمية إنجازه ، لتسهيل حركة التجارة وسكان المناطق، خاصة في أوقات الفيضانات.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم، لوكالة الأنباء العراقية، إن "المديرية، باشرت قبل شهر بتنفيذ أكبر جسر في العراق بطول 3 كيلومترت في محافظة ديالى"، مشيراً الى أن "الجسر يمرُّ في بحيرة حمرين ويحلُّ محلّ الطريق الذي غُمر بمياه الفيضانات أثناء الأعوام السابقة وتسبب في اندثاره بشكل كامل".

وأضاف انه "تم وضع حل جذري في حال ارتفاع مناسيب البحيرة"، مشيراً الى "إعداد تصميم لتحويل الطريق الى جسر بمسافة 3 كيلومترات، بهدف تقويته وعدم تأثره عند ارتفاع اي منسوب للمياه في أوقات الذروة".

وتابع، أن "الطريق يربط بمنفذ المنذرية مع إيران، ويعدّ من الطرق المهمة"، موضحاً، أن "هذا الطريق قد انقطع بعد موجة الفيضان في العام 2017 وما تلاه".

وأكد، أن "تحويلة الإمام ويس هي بديل لهذا الطريق، لكنها تسهلك وقتاً اكبر بوصف أن المسافة تكون أكثر بـ75 كيلومتراً من طريق البحيرة"، لافتاً الى أن "إعادة طريق البحيرة سوف يقتصر المسافة بشكل كبير ويسهّل حركة التجارة وحركة سكّان المناطق ضمن هذا الطريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تعلن المباشرة ببناء أكبر جسر في العراق في هذه المحافظة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تعلن المباشرة ببناء أكبر جسر في العراق في هذه المحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).