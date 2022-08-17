السيسي يقبل استقالة محافظ البنك المركزي ويعنه مستشارا لرئيس الجمهورية

2022/08/17 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه.

كما أصدر الرئيس «السيسي» قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.

واكد «عامر» أنه طلب الاعتذار عن منصبه لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية

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