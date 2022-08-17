بينها الكهرباء.. انجاز 90% من المشاريع الخدمية في ذي قار 

2022/08/17 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف مدير صندوق اعمار محافظة ذي قار رزاق الركابي، الأربعاء، عن شمول قطاع الكهرباء بـ 21 مشروع ضمن خطة عام 2021 لجميع الوحدات الادارية وحسب الاحتياجات وصلت نسب الانجاز الى 90%.

وقال الركابي في تصريح ان "هذه المشاريع تضمنت تجهيز المناطق الريفية في محافظة ذي قار بالاعمدة والاسلاك الكهربائية ومحطات التحويل مع فك الاختناقات في عدد من المناطق".

وأشار الى ان " هناك مشاريع جديدة ضمن خطة تنمية الأقاليم لدائرتي كهرباء شمال وجنوب المحافظة من المؤمل ادراجها واحالتها قريبا لغرض رفد قطاع الكهرباء بجميع احتياجاته".

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