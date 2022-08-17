"أهل الشر اجتزأوا كلامي".. وزير النقل المصري يرد على فيديو الأهلي وتقنية الـ "VAR"

2022/08/17 | 13:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق وزير النقل في مصر، كامل الوزير، على انتشار فيديو له خلال مداعبة أحد العاملين حوله وعدد من الصحفيين المتواجدين، بقوله إن نادي الأهلي لم يتوّج بأيّ بطولة منذ وجود تقنية الـ "VAR".

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