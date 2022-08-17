تونس.. السجن لصحفي أدلى بتصريحات عن الجيش والرئيس

2022/08/17 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة العسكرية في تونس، الثلاثاء، بسجن الصحفي، صالح عطية، ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهم أبرزها "تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته"، وفق ما أفاد محاميه.

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