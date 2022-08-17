2022/08/17 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت هيئة النزاهة الاتحادية،اليوم الاربعاء، الى تعديل قانون الگمارك رقم (23 لسنة 1984)المُعدَّل، بما يتماشى مع التطورات الاقتصاديَّة الحديثة، وقيام الجهات المعنيَّة بإعادة النظر بالاتفاقيات الثنائيَّة التي تمنح تسهيلاتٍ گمرگيَّة وإعفاءاتٍ من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهـة الاتحادية تدعو لمراجعة الإعفاءات الگمرگية الممنوحة لمختلف الجهات القطاعية المركز الخبري الوطني.

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