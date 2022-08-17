من البصرة..درجال يؤكد خليجي 25 هنا

2022/08/17 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ان ملف استضافة البصرة لبطولة خليجي 25 بداية العام المقبل سيكتمل في الوقت المحدد.وقال درجال خلال تفقده المدينة الرياضية ومشروع ملعب الميناء خلال زيارته الى […]

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