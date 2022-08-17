العراق.. المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى حل البرلمان وترقب لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني

2022/08/17 | 13:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية العراقية الأربعاء تأجيل موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس/آب الجاري، في حين من المقرر أن ينطلق في بغداد اجتماع الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة لحل الأزمة السياسية.

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